Обязательно сделайте это с семенами лука после их сбора: в следующем году получите богатый урожай
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Правила сбора и хранения семян лука
Опытные дачники знают, что собственно выращенные и собранные семена лука лучше покупных. Налицо не только экономия средств, но и качество посевного материала. У таких семян лучшая всхожесть, а выращенный из них лук реже болеет и дольше хранится.
Первый шаг к успешному сбору семян лука — удачный выбор сорта. Для этих целей лучше использовать открытоопыляемые сорта лука. После выбора подходящего сорта лука, нужно оставить несколько самых здоровых и сильных луковиц для выращивания семян.
Высаживают лук на семена раньше, чем на репку — приблизительно в конце апреля, т.к. на полное их созревание уходит от 110 до 140 дней.
Семенным посадкам нужны частые прополки, рыхление почвы. Дважды за период роста необходимо подкормить лук азотно-фосфорными удобрениями.
Когда и как собирать семена лука
Приблизительные сроки для сбора семян лука — вторая половина июля — середина сентября. Приступать к их уборке нужно, когда в верхней части зонтика раскрываются отдельные коробочки с черными семенами.
Важно не допустить самосева. Для этого на цветонос можно надеть сшитый из хлопчатобумажной ткани мешочек с завязками у основания.
Срежьте соцветия со стеблем так, чтобы его длина была около 10–15 см и положите их на плоскую поверхность (тарелку или разнос). После этого семена следует хорошо просушить. Срезанные соцветия нужно перенести для просушки в хорошо проветриваемое место под навесом, куда не попадают солнечные лучи.
Спустя 2 недели, когда стебли станут светлыми и ломкими, над глубокой емкостью извлеките черные семена. Перетрите содержимое емкости руками, чтобы отделить семена от остатков соцветий. Соберите шелуху руками и выбросьте.
Как хранить семена лука
После очистки семена следует поместить в бумажные или матерчатые пакетики и хранить в прохладном месте. Перед посадкой — обработать раствором марганцовки.
В первый год хранения у семян лука почти стопроцентная всхожесть, но с каждым годом она снижается. Поэтому для посадок лучше использовать свежие семена.
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