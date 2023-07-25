Обязательно сделайте это с семенами лука после их сбора: в следующем году получите богатый урожай

Правила сбора и хранения семян лука

Опытные дачники знают, что собственно выращенные и собранные семена лука лучше покупных. Налицо не только экономия средств, но и качество посевного материала. У таких семян лучшая всхожесть, а выращенный из них лук реже болеет и дольше хранится.

Первый шаг к успешному сбору семян лука — удачный выбор сорта. Для этих целей лучше использовать открытоопыляемые сорта лука. После выбора подходящего сорта лука, нужно оставить несколько самых здоровых и сильных луковиц для выращивания семян.

Высаживают лук на семена раньше, чем на репку — приблизительно в конце апреля, т.к. на полное их созревание уходит от 110 до 140 дней.

Семенным посадкам нужны частые прополки, рыхление почвы. Дважды за период роста необходимо подкормить лук азотно-фосфорными удобрениями.

Когда и как собирать семена лука

Приблизительные сроки для сбора семян лука — вторая половина июля — середина сентября. Приступать к их уборке нужно, когда в верхней части зонтика раскрываются отдельные коробочки с черными семенами.

Важно не допустить самосева. Для этого на цветонос можно надеть сшитый из хлопчатобумажной ткани мешочек с завязками у основания.

Срежьте соцветия со стеблем так, чтобы его длина была около 10–15 см и положите их на плоскую поверхность (тарелку или разнос). После этого семена следует хорошо просушить. Срезанные соцветия нужно перенести для просушки в хорошо проветриваемое место под навесом, куда не попадают солнечные лучи.

Спустя 2 недели, когда стебли станут светлыми и ломкими, над глубокой емкостью извлеките черные семена. Перетрите содержимое емкости руками, чтобы отделить семена от остатков соцветий. Соберите шелуху руками и выбросьте.

Как хранить семена лука

После очистки семена следует поместить в бумажные или матерчатые пакетики и хранить в прохладном месте. Перед посадкой — обработать раствором марганцовки.

В первый год хранения у семян лука почти стопроцентная всхожесть, но с каждым годом она снижается. Поэтому для посадок лучше использовать свежие семена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что посадить на грядках сразу после сбора урожая лука.