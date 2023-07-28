Обов’язково зробіть це з полуницею у серпні: урожай нікуди буде складати
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Для дачників важливо не прогаяти цей час
В останній місяць літа потрібно приділити особливу увагу полуниці, яка росте на ділянці. Завдяки кільком процедурам можна в рази збільшити врожай ягід наступного року.
Правильний полив
Поливати полуницю в серпні потрібно щонайменше 2 рази на тиждень. У не дуже спекотну погоду можна обприскувати листя.
Видалення хворих листків
Якщо на листі з’явилися плями та пошкодження, потрібно провести обрізання. Акуратно видаліть пошкоджені листочки, залишивши лише 3-4 здорових на вигляд. Це допоможе оновити зелену масу.
Підживлення та профілактика від шкідників
Важливим етапом догляду за полуницею у серпні є підживлення та обробка від шкідників. Можна застосувати настій з лушпиння цибулі. Залийте 200 г лушпиння цибулі відром води і залиште на 3-4 дні. Потім цим настоєм полийте рослини за допомогою лійки.
Крім того, внесіть під кущі компост чи перегній.
Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі можна посадити на городі у серпні.