Не лише салатну зелень: які овочі можна посадити на городі на початку серпня

Тільки потрібно вибирати ті сорти, які мають ранній термін дозрівання

На початку останнього місяця літа, як правило, дачники збирають на городі врожай ранніх культур, наприклад, цибулі, часнику та капусти. Але в серпні, крім салатної зелені, можна посадити ще низку овочів, які встигнуть дозріти до осені.

У матеріалі Today розказано, якими культурами можна висадити грядки, щоб порадувати себе великим урожаєм. Але тільки вибирайте ті сорти, що встигнуть дозріти протягом двох місяців.

Що посадити на городі у серпні

Експерти кажуть, що на початку останнього місяця літа можна посадити редиску, бо вона ще встигне вирости до осені та порадувати власників городу соковитими плодами. Те саме стосується і дайкона (коренеплоду, який нагадує редис).

Також багато хто в серпні садять скоростиглі сорти огірків, може великого врожаю ви і не отримаєте в результаті, але у вас точно на столі до морозів будуть хрусткі, молоді овочі.

Ще можна висадити ранньостиглі сорти капусти, при чому не тільки білокачанної, а й цвітної, і брюссельської. І величезний плюс полягає в тому, що такий посів шкідники практично не чіпають.

До списку культур, які можна посадити на початку серпня, також відносять редьку, яка встигне визріти і добре зберігатиметься взимку, а також горох, здатний порадувати солодкими зернами наприкінці вересня та ще спаржеву квасолю.

"Телеграф" писав раніше, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.