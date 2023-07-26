Не только салатную зелень: какие овощи можно посадить на огороде в начале августа

Только нужно выбирать те сорта, которые имеют ранний срок созревания

В начале последнего месяца лета, как правило, дачники собирают на огороде урожай ранних культур, например, лука, чеснока и капусты. Но в августе, помимо салатной зелени, можно посадить еще ряд овощей, который успеют созреть до осени.

В материале Today рассказано, какими культурами можно высадить опустившиеся грядки, чтобы порадовать себя большим урожаем. Но только выбирайте те сорта, что успеют созреть в течение двух месяцев.

Что посадить на огороде в августе

Эксперты говорят, что в начале последнего месяца лета можно посадить редис, потому что он еще успеет вырасти до осени и порадовать владельцев огорода сочными плодами. Тоже самое касается и дайкона (корнеплода, напоминающего редис).

Также многие в августе садят скороспелые сорта огурцов, может крупного урожая вы и не получите в итоге, но у вас точно на столе до морозов будут хрустящие, молодые овощи.

Еще можно высадить раннеспелые сорта капусты, при чем не только белокочанной, а и цветной, и брюссельской. И огромный плюс состоит в том, что такой посев вредители практически не трогают.

В список культур, которые можно посадить в начале августа также относят редьку, которая успеет вызреть и будет хорошо храниться зимой, а также горох, способный порадовать сладкими зернами в конце сентября и еще спаржевую фасоль.

"Телеграф" писал ранее, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.