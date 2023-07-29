Чим підгодувати буряк у серпні: отримаєте ідеальні плоди

Останній місяць літа – ідеальний час для внесення підгодівлі для буряків

Попри те, що на початку серпня дачники починають збирання деяких культур, цей час чудово підходить для внесення підживлення буряків. Саме у цей період у коренеплоду починається період активного зростання.

Якщо в останній місяць літа підгодувати буряк фосфором, калієм та азотом, наприкінці сезону він порадує щедрим урожаєм. На момент збору плоди будуть не тільки великими, але ще й солодкими та соковитими.

Для цього буде потрібне добриво нітроамофоска, яке можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. 40 грамів засобу потрібно розвести у відрі води та полити буряки. Підживлення потрібно вносити не під корінь, а по міжряддю. На один погонний метр грядки має йти близько двох літрів живильної рідини.

Задля посилення ефекту відразу після внесення поживної рідини в міжряддя необхідно полити буряк теплою водою, що відстоялася.

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