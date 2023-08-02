Так робить кожен другий: два продукти, які псують котлети

Два продукти, які псують м’ясні котлети

Ароматні, смачні та соковиті котлети — ідеальне рішення, коли треба приготувати ситну і м’ясну вечерю. Але часто кулінари роблять одну помилку — додають у фарш яйця та молоко.

Ви точно додавали у фарш для котлет один із цих продуктів. Це типова помилка кухарів епохи радянської окупації — тоді продукти треба було економити та виходити з того, що є. Чому не варто додавати їх у фарш, розповіли на ProstoWay.

Яйця

Яйця у фарші нічого не скріплюють, бо там не треба нічого скріплювати. Котлета триматиме форму на сковороді, якщо у фарші є м’ясо та трішки білої булки. Якраз хліб — це потрібний інгредієнт у котлетах, попри переконання, що він вказує про "економію на м’ясі". Яйце ж робить котлети сухими та гумовими.

Молоко

Наївно вважати, що рідина робить котлети ніжними та соковитими. Навпаки — від поєднання молочного та м’ясного білків котлети лише втрачають м’ясний сік, а також робляться давкими, сухими.

Приготувати смачні котлети нескладно. Тим паче, що Телеграф має безліч цікавих рецептів цієї страви: