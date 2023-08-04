Буде солодша за мед: чим підгодувати моркву в серпні

Які мікроелементи позитивно впливають на утворення цукрів у плодах

Щоб забезпечити чудовий солодкий смак моркви та великі розміри, їй, як і іншим коренеплодам, необхідне комплексне підживлення. Одним із ключових елементів добрив для моркви є фосфор.

Як зазначає портал Ukr.Media, цей мікроелемент підвищує вміст цукрів та робить моркву неймовірною на смак. Крім того, він сприяє здоровому розвитку коренеплодів.

Чим підгодувати моркву для солодкості

Щоб до моменту збирання врожаю морква була не тільки великою, а й соковитою, потрібне таке підживлення:

фосфорні добрива – суперфосфат, подвійний суперфосфат, амофоска;

калійні добрива – калійна селітра, калієва сіль;

органічні добрива.

Калій є ще одним важливим елементом, який також позитивно впливає на концентрацію цукрів у плодах. Внесення добрив з калієм також сприяє покращенню смакових якостей коренеплоду.

Органічні добрива, такі як перегній або компост, збагачують землю потрібними мікроелементами та поживними речовинами, які також додадуть моркві солодкого смаку. Крім правильного підживлення, морква повинна бути забезпечена достатньою кількістю вологи. Це потрібно для того, щоб цукор не тільки утворювався у плодах, але й зберігався у них.

Для зростання та розвитку необхідно забезпечити рослинам достатній простір, щоб отримати великі плоди. І останній, але не менш важливий момент – вибір сорту коренеплоду. Різноманітність сортів дозволяє вибрати ті, що відрізняються високою насолодою та гарним смаком.

У цій статті ми розповіли, чим підгодувати моркву, щоб вона була солодкою, а раніше ми писали, як приготувати найкраще і дешеве підживлення для часнику — ефективність просто зашкалює.