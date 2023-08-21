Ви більше не викидатимете: ці хитрощі допоможуть заточити тертушку

Кошти допоможуть вам заощадити гроші

Тертушка — простий і багатофункціональний предмет, який є практично на кожній кухні. Однак згодом вона втрачає свою гостроту, стає непридатною.

Багато хто знає, як заточити ніж чи ножиці, проте зробити гостру тертушку – завдання зі зірочкою. Разом з "РБК-Україна" розповімо, як розв'язати це питання та заощадити свій бюджет

Простий спосіб зробити тертушку гострою

Повернути гостроту тертушці досить просто — вам знадобиться керамічний кухоль або тарілка, яку зручно тримати в руках. Краї посуду мають бути необроблені.

Поставте тертушку на стійку поверхню, візьміть до рук керамічне коло і здійсніть рухи, ніби ви хочете натерти її на своїй тертушці. Повторюйте процедуру на всіх гранях тертушки та за 20 хвилин ви її оновите

Якщо ж на вашій кухні не виявилося керамічного посуду або краю у такого посуду оброблені — не засмучуйтеся, вихід є. Просто візьміть звичайний папір наждачки та проведіть ним по кілька разів з кожної сторони терки. Вона знову стане гострою та якісною.

Якщо вдома є фольга, поверніть її в кульку і натріть її на тертушці з кожного боку. Це зробить її знову гострою. Проводьте таку процедуру регулярно і ви надовго забудете про покупку нової тертушки.

А ви знали, навіщо насправді колючий бік тертушки? Якщо ні, читайте матеріал "Телеграфа".