Стримуйтеся у висловлюваннях: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють конфлікти на роботі

Їм краще бути обережнішими, щоб не посваритися з начальниками

Друга половина вересня у 2023 році може принести проблеми в роботі одразу для п’яти знаків Зодіаку, — на них можуть чекати конфлікти з колегами та з начальством.

Мова про такі знаки як Овен, Близнюки, Лев, Скорпіон та Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 18 по 24 вересня.

Овнам випав перевернутий Лицар мечів

На вас можуть чекати конфлікти з колегами та керівництвом, і, крім того, Ви можете зробити помилку через свою безтурботність та некомпетентність, — і за неї доведеться відповідати.

Близнюкам випала Трійка мечів

Ця карта загалом пророкує розчарування, проблеми та смуток. На роботі на Вас можуть чекати невдалі угоди та конфлікти як з іншими співробітниками, так і з начальством.

Левам випала перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні карта каже, що у Вас найближчим часом не буде мотивації, і працювати Ви будете ліниво, що може вплинути негативно на роботу. У виразах Вам краще стримуватись, щоб не загострити ситуацію.

Скорпіонам випала перевернута Верховна жриця

Вас може підводити інтуїція, а хтось із колег може спробувати Вас "підсидіти" або влаштувати якусь іншу підлість.

Водоліям випала Двійка мечів

Найближчим часом Вам краще відкласти важливі робочі справи та зустрічі — Ви можете бути схильні до конфліктів та помилок, також можуть виникнути розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.