Сдерживайтесь в высказываниях: этим знакам Зодиака карты Таро обещают конфликты на работе

Им лучше быть осторожнее, чтобы не повздорить с начальниками

Вторая половина сентября в 2023 году может принести проблемы в работе сразу для пяти знаков Зодиака, — их могут ждать конфликты с коллегами и с начальством.

Речь про такие знаки как Овен, Близнецы, Лев, Скорпион и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 18 по 24 сентября.

Овнам выпал перевернутый Рыцарь мечей

Вас могут ждать конфликты с коллегами и руководством, и, кроме того, Вы можете совершить ошибку из-за беспечности и некомпетентности, — и за нее придется отвечать.

Близнецам выпала Тройка мечей

Эта карта в целом пророчит разочарования, проблемы и печали. На работе Вас могут ждать неудачные сделки и конфликты как с другими сотрудниками, так и с начальством.

Львам выпала перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта говорит, что у Вас в ближайшее время не будет мотивации, и работать Вы будете ленивы, — это может повлиять негативно на работу. В выражениях Вам лучше сдерживаться, чтобы не обострить ситуацию.

Скорпионам выпала перевернутая Верховная жрица

Вас может подводить интуиция, а кто-то из коллег может попробовать Вас "подсидеть" или устроить какую-то другую подлость.

Водолеям выпала Двойка мечей

В ближайшее время Вам лучше отложить важные рабочие дела и встречи, — Вы можете быть склонны к конфликтам и ошибкам, также могут возникнуть расхождения с кем-то в финансовых и деловых вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.