Вам навіть мити не доведеться: як натерти часник і не забруднити посуд

Виявляється, все набагато простіше

Часник – незамінний інгредієнт у кухнях багатьох народів світу. Корисний та смачний продукт додасть пікантності будь-якій страві.

Часто часник для улюбленої страви потрібно не просто подрібнити, а перетворити на пюре. Для цього і знадобиться терка. Сам процес подрібнення часнику нескладний, а ось дістати всі часточки з терки та відмивати посуд потім проблематично. Разом із "УНІАН" розповімо, як натерти часник, щоб її потім не довелося відчищати. Все, що вам знадобиться для цього кулінарного лайфхаку – це звичайна плівка або поліетиленовий пакет.

Як натерти часник і зберегти терку чистою

Щоб натерти часник і залишитися з чистою теркою, візьміть шматок харчової плівки чи целофановий пакет. Намотайте плівку поверх тертки так, щоб вона зафіксувалася.

Далі звичайним способом натирайте часник. Подрібнені зубчики залишаться на плівці, а тертка при цьому зовсім не забрудниться і вам не доведеться потім довгий час відмивати посуд.

Не бійтеся, що плівка чи пакет порветься. У них достатньо щільності для того, щоб не зачепитися за металеві зубчики.

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