Вам навіть мити не доведеться: як натерти часник і не забруднити посуд
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виявляється, все набагато простіше
Часник – незамінний інгредієнт у кухнях багатьох народів світу. Корисний та смачний продукт додасть пікантності будь-якій страві.
Часто часник для улюбленої страви потрібно не просто подрібнити, а перетворити на пюре. Для цього і знадобиться терка. Сам процес подрібнення часнику нескладний, а ось дістати всі часточки з терки та відмивати посуд потім проблематично. Разом із "УНІАН" розповімо, як натерти часник, щоб її потім не довелося відчищати. Все, що вам знадобиться для цього кулінарного лайфхаку – це звичайна плівка або поліетиленовий пакет.
Як натерти часник і зберегти терку чистою
Щоб натерти часник і залишитися з чистою теркою, візьміть шматок харчової плівки чи целофановий пакет. Намотайте плівку поверх тертки так, щоб вона зафіксувалася.
Далі звичайним способом натирайте часник. Подрібнені зубчики залишаться на плівці, а тертка при цьому зовсім не забрудниться і вам не доведеться потім довгий час відмивати посуд.
Не бійтеся, що плівка чи пакет порветься. У них достатньо щільності для того, щоб не зачепитися за металеві зубчики.
Рекомендуємо приготувати квашені помідори з часником за рецептом "Телеграфа". Ця незвичайна закуска значно полегшить вам життя.