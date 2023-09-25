Допоможе простий предмет: як нагострити тертку вдома

Вам не доведеться витрачати грошей та купувати нову

Терка – функціональний інструмент, що часто використовується у повсякденному житті. Однак після тривалого використання може затупитися. Багато кулінарів у цій ситуації просто викидає тертку та біжить у магазин купувати іншу.

Але насправді не потрібно витрачати гроші на нову кухонну приналежність, адже ув’язнити її вдома можна досить легко. Разом із "Главредом" розповімо про ефективний спосіб повернути "гостроту" тертці та заощадити бюджет.

Як легко і просто загострити тертку

У цій справі знадобиться керамічна чашка з необробленим дном. Саме ці краї необхідно використовувати для заточування терки. Саме з її допомогою терка буде наточена правильно і не зіпсується.

Вам варто лише взяти керамічну чашку і почати терти нею по тертці вгору-вниз, вдаючи, що ви натираєте чашку. Не бійтеся, чашку таким чином ви не зітрете. Такими рухами варто пройтися по всіх гранях тертки.

Після цього промийте терку під проточною водою. Небагато часу — і ваш кухонний посуд стане як новий, а ви заощадите свій бюджет.

Раніше "Телеграф" розповідав, як натерти плавлений сир, щоб не залишився на тертці. Ці хитрощі допоможуть вам на кухні.