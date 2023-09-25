Урожаю позаздрять сусіди: ось чим підгодувати полуницю до кінця вересня

Ці підгодівлі позитивно впливають на розвиток і стан полуниці

До завершення поточного місяця необхідно застосувати органічні добрива, щоб забезпечити чудовий урожай полуниці наступного року. Слід пам’ятати, що у жовтні органічні добрива не підходять для кущів цієї ягоди.

Саме зараз необхідно використовувати натуральні компоненти, передає sadogorod. Є дві підгодівлі, які ідеально підходять для цієї пори року.

Послід

Пташиний послід можна використовувати як чудове добриво. Для приготування необхідно взяти одну частину посліду і розвести його в 15 частинах води, потім дати цій суміші вистояти протягом 72 годин. Важливо пам’ятати, що надто концентрований настій може завдати шкоди ягодам, тому краще внести їх у ґрунт між самими кущами.

Коров’як

Цей удобрювач позитивно впливає на ріст та стан полуниці. Процес приготування схожий, але пропорції трохи відрізняються: на одну частину коров’яку припадає 10 частин води, суміш також витримується протягом 72 годин. Цей склад можна внести прямо під кущі полуниці. На кожну рослину слід використовувати три склянки підготовленої суміші.

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