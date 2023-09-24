Майбутній урожай збільшиться у рази: чим підгодувати виноград восени

Бажано віддавати перевагу натуральним продуктам

Підживлення восени є важливим елементом сільськогосподарської практики, який сприяє покращенню майбутнього врожаю винограду. Однак які добрива слід внести восени, щоб не лише забезпечити гарне плодоношення, а й допомогти рослинам безпечно пережити зимовий період?

Досвідчені дачники радять звернути увагу на добрива, багаті на фосфор і калій, і переважно вибирати органічні варіанти. Наприклад, деревна зола є відмінним вибором, оскільки вона містить фосфор, калій, кальцій, магній, залізо та інші корисні елементи, пише sadogorod.

Рецепт добрива для винограду

У 10 літрах води необхідно розвести одну літрову банку золи. Потім цей засіб слід настояти близько трьох годин. Після цього потрібно добре перемішати підгодівлю, перш ніж використовувати її для поливу винограду.

Деякі вважають за краще застосовувати золу в сухому вигляді. Для цього потрібно розсипати склянку цієї підгодівлі на кожен квадратний метр ґрунту і потім акуратно закласти її в ґрунт. Цю процедуру краще проводити в теплу погоду, тому що в таких умовах усі корисні елементи вбиратимуться краще.

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