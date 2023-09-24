Будущий урожай увеличится в разы: чем подкормить виноград осенью

Желательно отдавать предпочтение натуральным продуктам

Подкормка осенью является важным элементом сельскохозяйственной практики, который способствует улучшению будущего урожая винограда. Однако какие удобрения следует внести осенью, чтобы не только обеспечить хорошее плодоношение, но и помочь растениям безопасно пережить зимний период?

Опытные дачники советуют обратить внимание на удобрения, богатые фосфором и калием, и предпочтительно выбирать органические варианты. Например, древесная зола является отличным выбором, так как она содержит фосфор, калий, кальций, магний, железо и другие полезные элементы, пишет sadogorod.

Рецепт удобрения для винограда

В 10 литрах воды необходимо развести одну литровую банку золы. Затем данное средство следует настаивать около трех часов. После этого нужно хорошенько перемешать подкормку, прежде чем использовать ее для полива винограда.

Некоторые предпочитают применять золу в сухом виде. Для этого потребуется рассыпать стакан этой подкормки на каждый квадратный метр почвы и затем аккуратно заделать ее в почву. Эту процедуру лучше проводить в теплую погоду, так как в таких условиях все полезные элементы будут впитываться лучше.

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