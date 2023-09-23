Смородина скажет вам "спасибо": что положить под куст этой осенью

Обеспечьте смородину питательными веществами

Сентябрь — это момент, когда каждый садовод готовит свой участок и растения к приходу холодов. Ранее мы делились с вами советами по правильной осенней обрезке кустарных роз, а сейчас мы хотим поделиться способами удобрения смородины, чтобы обеспечить богатый урожай в следующем году.

Выполнить это можно без применения специализированных химических средств, воспользовавшись лишь доступными ингредиентами, пишет prostoway. Один из таких доступных материалов — небольшие картофелины, оставшиеся после сбора урожая.

Как подкормить смородину картофелем

После уборки урожая картофеля остается небольшое количество мешков с мелкими клубнями, которые обычно предназначаются в качестве корма для животных. Это представляет большую пользу тем, кто имеет скот, но что делать простым дачникам? Оставшийся картофель может быть использован как органическое удобрение для смородины. Что нужно сделать:

Разделите картофелины пополам.

Поместите их в небольшие ямки, расположенные под кустами смородины.

Завершите процесс, покрывая поверхность опилками, сеном или соломой, чтобы создать мульчу.

К весне картофель перегниет и смородина получит необходимое количество калия, железа, фосфора, магния и других ценных микроэлементов.

Ранее мы писали, как с пользой использовать старое дырявое ведро на огороде. Очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей.