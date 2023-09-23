Смородина скаже вам "дякую": що покласти під кущ цієї осені

Забезпечте смородину поживними речовинами

Вересень — це момент, коли кожен садівник готує свою ділянку та рослини до приходу холодів. Раніше ми ділилися з вами порадами щодо правильного осіннього обрізання кустарних троянд, а зараз ми хочемо поділитися способами удобрювання смородини, щоб забезпечити багатий урожай наступного року.

Виконати це можна без застосування спеціалізованих хімічних засобів, скориставшись лише доступними інгредієнтами, пише prostoway. Один із таких доступних матеріалів — невеликі картоплини, що залишилися після збирання врожаю.

Як підгодувати смородину картоплею

Після збору врожаю картоплі залишається невелика кількість мішків з дрібними бульбами, які зазвичай призначаються як корм для тварин. Це велика користь тим, хто має худобу, але що робити простим дачникам? Картопля, що залишилася, може бути використана як органічне добриво для смородини. Що потрібно зробити:

Розділіть картоплини навпіл.

Помістіть їх у невеликі ямки, розташовані під кущами смородини.

Завершіть процес, покриваючи поверхню тирсою, сіном або соломою, щоб створити мульчу.

Навесні картопля перегниє і смородина отримає необхідну кількість калію, заліза, фосфору, магнію та інших цінних мікроелементів.

Раніше ми писали, як з користю використати старе діряве відро на городі. Дуже в нагоді городникам, які хочуть отримати великий урожай овочів.