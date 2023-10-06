На них чекає розчарування та саморуйнування: цим знакам Зодіаку карти Таро пророкують проблеми у жовтні

Представники цих знаків можуть бути сумними, як цей котик

Жовтень може ознаменуватися низкою невдач одразу для трьох знаків Зодіаку, — на них чекають неприємні новини, розчарування, імпульсивні вчинки, звинувачення.

Йдеться про такі знаки як Лев, Діва та Терези. Про це говорить гороскоп Таро, складений на жовтень 2023 року для всіх символів.

Левам випала перегорнута Вісімка пентаклів

Ця карта каже, що Ви можете відчути розчарування в якійсь справі, на яку витратили багато сил. Здається, що все не так і погано, результат є, але щось не те. Подумайте, чи потрібне воно Вам взагалі.

Дівам випала перевернута Колісниця

Ця карта пророкує Вам бурю емоцій у жовтні, на тлі якої Ви будете схильні до імпульсивних, непродуманих і саморуйнівних вчинків, про які Ви будете шкодувати.

Терезам випав перевернутий Туз мечів

У прямій позиції це переможний меч, але в нас він випав перевернутим, пронизливим. Незабаром на Вас можуть чекати проблеми на роботі та зі здоров’ям, несправедливі звинувачення, розрив тривалих стосунків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в жовтні за картами Таро.