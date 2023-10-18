Відразу п’яти знакам Зодіаку тиждень принесе масу клопоту, витрат і смутку

Вдача поки не на їхньому боці

Третій тиждень жовтня у 2023 році принесе неприємності, погані новини та розчарування для представників одразу п’яти знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Телець, Близнюки, Рак, Діва та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 16 по 22 жовтня включно.

Тельцям випав перевернутий Лицар пентаклів

На вас можуть чекати проблеми на роботі, імпульсивні покупки, безвідповідальність та втрата заощаджень. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Близнюкам випала перегорнута Двійка жезлів

У Вас найближчим часом у житті може спостерігатися якась метушня, порожні клопоти та зрив планів. Постарайтеся не влазити в робочі розбірки і не провокувати конфлікти.

Ракам випала перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта є попередженням: Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Дівам випав перевернутий Маг

У цьому положенні карта говорить, що у Ваших думках панує хаос і можуть виникати думки про щось аморальне. Крім того, варто остерігатися, може з’явитися неприємна особистість, якій не варто довіряти.

Стрільцям випала П’ятірка кубків

Можливо, ви засмучені чимось поганим у вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у вас є, і просто не помічаєте позитиву.

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