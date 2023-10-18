Котлети будуть дуже смачними: які спеції для цього покласти

Котлети із "правильними" спеціями вдадуться на славу

У кожної господині свій секрет приготування котлетного фаршу. Звичайно, що на смак котлет суттєво впливають спеції. Навіть із їх простим базовим набором – сіллю, часником та чорним меленим перцем, – котлетки вдадуться на славу.

Проте багато господинь намагається експерементувати, додаючи у фарш інші спеції. Одні порадують неповторними смаковими ноткам, інші – навпаки можуть зіпсувати смак майбутньої страви. Разом з newsyou.info розберемося, які приправи варто класти у фарш, а які ні.

"Білий" список спецій

Мускатний горіх надасть котлеткам яскраво вираженого ароматного смаку. Проте при його використання варто бути обережним. Переборщивши, зіпсуєте страву.

Кориця – досить несподіваний інгредієнт, з яким фарш вийде дуже смачним. Ідеально підійде при приготуванні котлет із свинини або курячого м’яса.

Суміш перців – ідеальний варіант приправ.

Мелений коріандр, майоран, паприка теж вдало поєднуються із фаршем.

"Чорний" список спецій

Улюблена спеція багатьох господинь хмелі-сунелі тільки зіпсує смак котлет. Виправити його навряд чи вдасться. Ароматні трави теж не підійдуть, адже вони перебуватимуть смак м’яса.

Раніше "Телеграф" писав про найкращий варіант панірування котлет. Користуйтеся, господиньки, секретами приготування і радуйте своїх рідних і гостей смачнючими стравами.