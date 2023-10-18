Котлеты будут очень вкусными: какие специи для этого положить

Котлеты с "правильными" специями удадутся на славу

У каждой хозяйки свой секрет приготовления котлетного фарша. Конечно, на вкус котлет существенно влияют специи. Даже с их простым базовым набором – солью, чесноком и черным молотым перцем – котлетки удадутся на славу.

Однако многие хозяйки пытаются экспериментировать, добавляя в фарш другие специи. Одни порадуют неповторимыми вкусовыми нотками, другие – наоборот, могут испортить вкус будущего блюда. Вместе с newsyou.info разберемся, какие приправы следует класть в фарш, а какие нет.

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"Белый" список специй

Мускатный орех придаст котлеткам ярко выраженный ароматный вкус. Однако при его использовании следует быть осторожным. Переборщая, испортите блюдо.

Корица – неожиданный ингредиент, с которым фарш получится очень вкусным. Идеально подойдет при приготовлении котлет из свинины или куриного мяса.

Смесь перцев – идеальный вариант приправ.

Молотый кориандр, майоран, паприка тоже удачно сочетаются с фаршем.

"Черный" список специй

Любимая специя многих хозяек хмели-сунели только испортит вкус котлет. Исправить его вряд ли получится. Ароматные травы тоже не подойдут, ведь они будут перебивать вкус мяса.

Ранее "Телеграф" писал о лучшем варианте панировки котлет. Пользуйтесь, хозяйками, секретами приготовления и радуйте своих родных и гостей вкусными блюдами.