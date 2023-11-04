Як використовувати шкаралупу волоських горіхів: кілька хитрих способів

Шкаралупа буде корисною у побуті та на дачній ділянці

Горіхова шкаралупа, як правило, потрапляє у відро для сміття, як тільки з неї дістануть ядро. Але насправді оболонка горіхів може замінити популярний косметичний продукт, а також успішно використовуватися на дачній ділянці й не тільки. Раніше ми розповідали, як легко відокремити ядра волоського горіха від шкаралупи без молотка та горіхокола.

Скраб

До складу шкаралупи входить дуже багато корисних речовин і її можна застосовувати як скраб для тіла. Для приготування потрібна чайна ложка меду, подрібнена горіхова шкаралупа, кілька крапель ефірної олії лимона.

Шкаралупу розламати на шматки молотком, а потім подрібнити у блендері чи кавомолці. Частинки мають нагадувати крупу. До подрібненої шкаралупи додати мед, ефірну олію та ретельно перемішати.

Готовий засіб потрібно зберігати у темному місці та використовувати як звичайний скраб для тіла.

Дренаж

Один із варіантів використання шкаралупи – застосовувати її як дренаж. Такий спосіб підійде як для кімнатних рослин, так і для дачної ділянки.

Шкаралупу кладуть на дно горщика для квітів або в ящики для розсади, засипають ґрунтом і вирощують рослини звичайним способом.

Добриво

Досвідчені дачники використовують шкаралупу горіха як підживлення. Половинки шкаралупи викладають у мангал або грубку та підпалюють. Коли вона прогорить, залишається зола з високим вмістом корисних мікроелементів. З такої золи готують рідкий настій або використовують її в сухому вигляді, вносячи в ґрунт при посадці або насипаючи під коріння рослин.

Мульча

Шкаралупою горіха можна покривати ґрунт біля квітів та дерев у саду. Така мульча утримуватиме вологу і перешкоджатиме зростанню бур’янів.

Декор

За наявності великої кількості шкаралупи можна викладати нею садові доріжки. Для цих цілей краще вибирати найбільші та рівні половинки. Їх укладають опуклою частиною нагору й добре утрамбовують.

Разом з дітьми зі шкаралупи можна робити вироби, які стануть елементами декору в будинку.

Морилка

Горіхову шкаралупу необхідно підсушити у затемненому місці. Потім її потрібно залити водою та відварити з додаванням соди. Охолодженим розчином можна покривати дерево.

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