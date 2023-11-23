Народні прикмети 23 листопада: що не можна робити, щоб не заплуталася доля

З цим днем пов’язано багато прикмет та заборон

Християни відзначають цього четверга церковне свято на честь святителя Григорія та святого Амфілохія. Раніше датою дня пам’яті святих було 6 грудня, але через зміну церковного календаря на новоюліанський молебні за Григорієм та Амфілохієм проводитимуться щорічно 23 листопада.

Цього дня проводили святкові гуляння, присвячені початку зимового періоду. Готували різноманітні пироги, влаштовували застілля та брали участь в іграх. Також цей день використовували для прогнозування весняної погоди: якщо 23 листопада випадав дрібний сніг, то, за переказами, 24 травня слід було очікувати холодний дощ.

Не рекомендується вживати продукти тваринного походження. Наразі триває 40-денний Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада та закінчиться 24 грудня.

Що не можна робити 23 листопада

Фарбуватися та обрізати волосся – принесе невдачу.

Ходити непричесаним — як і волосся, заплутається доля.

Довго дивитись у дзеркало — можна розпрощатися зі своєю красою.

Одягати нове взуття — в майбутньому постанете перед труднощами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята із фіксованими датами разом із європейцями.