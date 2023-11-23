Народные приметы 23 ноября: что нельзя делать, чтобы не запуталась судьба

С этим днем связано много примет и запретов

Христиане отмечают в этот четверг церковный праздник в честь святителя Григория и святого Амфилохия. Раньше датой дня памяти святых было 6 декабря, но из-за изменения церковного календаря на новоюлианский молебны по Григорию и Амфилохию будут проводиться ежегодно 23 ноября.

В этот день проводили праздничные гуляния, посвященные началу зимнего периода. Готовили разнообразные пироги, устраивали застолье и участвовали в играх. Также этот день использовали для прогнозирования весенней погоды: если 23 ноября выпадал мелкий снег, то по преданию, 24 мая следовало ожидать холодный дождь.

Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения. Сейчас продолжается 40-дневный Рождественский пост, который начался 15 ноября и закончится 24 декабря.

Что нельзя делать 23 ноября

Краситься и обрезать волосы — принесет неудачу.

Ходить непричесанным — как и волосы, запутается судьба.

Долго смотреться в зеркало — можно распрощаться со своей красотой.

Надевать новую обувь — в будущем столкнетесь с трудностями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы празднуют большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.