З Днем Збройних сил України: листівки та картинки для привітання

Листівки та картинки для привітання з Днем Збройних сил України

Щороку День Збройних сил України відзначається 6 грудня. Цьому святу зажди приділяли багато уваги, гордості та шани. З початком повномасштабного вторгнення воно набрало куди більших сенсів. ЗСУ — наш надійний захист та опора. Найкращі українці виборюють незалежність та цілісність України.

Історія створення свята

День ЗСУ заснований у 1993 році Верховною Радою. У 1991 році набрав чинності закон "Про Збройні Сили України". І дата 6 грудня приурочена дню прийняття цього закону.

В День Збройних сил України за традицією проводяться виставки військової техніки та паради. Однак, останні два роки Україна відзначає цей день по-іншому.

Подякуймо нашим захисникам за те, що вони ціною власного життя боронять нашу країну. Завдяки їм ми маємо змогу пити каву зранку, прокидатися у своїх ліжках та спокійно жити. Саме завдяки ЗСУ ми маємо змогу святкувати важливі події, бути поруч зі своїми близькими. Тому, велика їм подяка, шана та гордість.

Листівки та картинки для привітання з днем Збройних сил України

Тепле привітання з Днем ЗСУ

Листівка з Днем Збройних сил України

Картинки з Днем Збройних сил України

Привітання в День Збройних сил України

Картинки з Днем Збройних сил України

Листівка з Днем Збройних сил України

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати колегу з ювілеєм. Ми поділилися яскравими картинками, листівками та віршами.