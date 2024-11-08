Щоб не складати руки до весни: які овочі можна вирощувати взимку на підвіконні

Головне, правильний догляд

Зима, з її короткими днями та низькими температурами, може здатися не найсприятливішим часом для садівництва. Однак сучасні технології та ретельний підхід дозволяють нам збагатити свій стіл свіжими овочами навіть у найморозніші місяці. Один зі способів зробити це – вирощувати овочі на підвіконні.

Це не тільки захопливе хобі, а й джерело корисних продуктів у холодну пору року. У цій статті ми розглянемо, що можна виростити на підвіконні у горщиках або контейнерах, створюючи зелений куточок і насолоджуючись плодами прямо у вас вдома.

Як виростити овочі взимку у квартирі — вибираємо сорт

Для початку визначимося, що посадити:

огірки;

помідори;

перець.

Ці культури добре проростають та родять навіть в умовах квартири. Однак дуже важливо вибрати правильний сорт!

Наприклад, огірок, який можна вирощувати у квартирі або на балконі, повинен бути таким, що не вимагає запилення. Адже у квартирі немає комах, що літають, які б це робили. Краще, якщо рослини будуть стійкі до кореневої гнилі та ранньостиглі.

Один з таких сортів — "Квітневий F1". Це партенокарпічний (самозапильний) гібрид з терміном дозрівання 45-47 днів. При виборі насіння звертайте увагу на висоту та ступінь розростання, рослина повинна бути максимум середньоросла і середньоплетиста.

З маленького горщика об’ємом до 0,5 л, в якому вирощувалась розсада огірка, пересаджувати у більший, на 7-10 літрів живильного ґрунту, потрібно тоді, коли на рослині сформується шість великих постійних листків. Перевалювати паросток потрібно з грудкою землі, в якій росте розсада, цілком. Під час вирощування додаткове освітлення фітолампою буде лише у плюс.

Вибираючи перець, також звертайте увагу на опис сорту. Підійдуть компактні види, наприклад, перець солодкий "Альба" (50-70 см), "Ратунда" (35-50 см), гострий "Маскарад" (40-50 см) та інші сорти, які не ростуть вгору на 1-1,5 метра. Або декоративні сорти із мініатюрними плодами. Для пересадки перців знадобляться горщики об’ємом мінімум 5 літрів.

Томати – вибирайте низькорослі сорти. Якщо розсада надто витягнулася, при перевалюванні у більший горщик паростки можна трохи заглибити. Також будьте готові підв’язувати томати до опори. У фазі шести листків для стимуляції утворення зав’язей потрібне підживлення препаратами, що містять бор.

Як посадити овочі в домашніх умовах — головні правила

Вибираючи місткість для посадки, віддавайте перевагу не зовнішньому вигляду, а функціональності. У посуді має бути дренажний отвір та шар керамзиту для відтоку вологи.

Зверніть увагу, що у квартирі вологість повітря та температурний режим відрізняється від природних умов зростання огірків, перців та томатів. Тому поверхню ґрунту потрібно мульчувати, тобто зверху насипати шар вермікуліту — мінералу, який поглинає воду і віддає її. Також підійде агроперліт, інша назва — перліт для квітів, розпушуюча добавка до ґрунту. Це потрібно, щоб на поверхні субстрату не утворювалася кірка та коріння рослини дихало. Поливати розсаду потрібно помірно, щоб не було застою вологи.

На 40-45 день для перців і томатів знадобиться підживлення для пасльонових культур. Щоб рослинам вистачало світла, їх потрібно підсвічувати фітолампою, особливо у жовтні та листопаді – до 12-14 годин. Це найнесприятливіші місяці у плані природного освітлення через погодні умови, підвищену хмарність.

Щоб отримати свіжі вітаміни восени та взимку, не обов’язково прикладати стільки праці та довго чекати. Читайте в наступній статті, як виростити зелень на підвіконні без жодних зусиль.