На трасі Львів — Тернопіль в лобовому зіткненні постраждала 14-річна дівчинка (фото)

У Львівській області на трасі сталося лобове зіткнення авто, постраждала дитина.

На автодорозі Львів — Тернопіль 20 серпня, близько 16:00, лоб в лоб зіткнулися Volvo і ВАЗ. Аварія сталася в селі Кийків Золочівського району.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронцям вдалося встановити, що водій автомобіля «Volvo», 42-річний житель міста Херсон, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-211120» під керуванням 44-річного жителя одного з сіл Золочівського району.

ДТП у Львівській області

В результаті зіткнення постраждала пасажирка «ВАЗу», 14-річна мешканка району. Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення.

Всі причини і обставини події встановлюються поліцейськими. Слідчі порушили кримінальну справу за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП може загрожувати до трьох років в’язниці.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", 20 серпня в Запорізькій області Mercedes вилетів з траси на узбіччя, перекинувся та загорівся. А 14 серпня в Івано-Франківській області в ДТП загинуло двоє людей.