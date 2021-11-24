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На Львівщині під час погоні водій протаранив авто поліції: є постраждалі

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Фото з місця аварії під Городком
Фото з місця аварії під Городком

Водія затримали невдовзі після ДТП

У Львівській області водій позашляховика втікав від поліції та пошкодив два службові автомобілі. Четверо правоохоронців отримали тілесні ушкодження, а горе-водію тепер загрожує ув’язнення.

Про інцидент, який трапився у понеділок, 22 листопада, повідомила поліція Львівщини. 

Відомо, що водій автомобіля Renault Duster порушив Правила дорожнього руху, після чого проігнорував вимогу поліціянтів про зупинку. Чоловік збільшив швидкість та почав втікати від правоохоронців, однак втеча завершилася вкрай невдало — зловмисник протаранив два службових автомобілі поліції, внаслідок чого травмувалися правоохоронці.

Аварія сталася на автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівського району.

В результаті водія-втікача таки затримали на околиці села Стоянці у Яворівському районі. Порушником виявився 35-річний місцевий житель, який відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

За втечу від правоохоронців та заподіяння їм тілесних ушкоджень водію загрожує до п’яти років за ґратами за ч. 2 ст. 345 ККУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Одеській області фура потрапила у моторошну ДТП — транспортний засіб розламало навпіл.

Теги:
#Львівська область #ДТП #Поліція #Пагін #Городок
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