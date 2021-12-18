На поверхню живим не підняли: на Львівщині загинув шахтар

Трагедія сталася глибоко під землею.

У шахті "Надія" у Червоноградському районі Львівської області на глибині понад пів кілометра обвалилася порода. Сильно травмувало одного гірника — попри зусилля медсестри, він помер до того, як його підняли на поверхню.

Про це повідомляє голова профспілки гірників України Михайло Волинець.

Загиблому шахтарю було 35 років. Він працював у вибої, коли на глибині 544 метри в штреку обвалилася порода. Попри старання двох рятівних загонів та медика, врятувати його не вдалося.

Шахта знаходиться у селі Соснівка

У шахті "Надія" видобувають вугілля. У 2021 році було ухвалено рішення закрити підприємство. Запланована дата – 30 червня 2022 року. Досі шахта продовжує роботу, але частину співробітників скоротили.

Шахта "Надія"

Як і у всій галузі, на цьому підприємстві є проблеми з виплатою заробітної плати. Погасити заборгованість мають до ліквідації ПрАТ.

В Україні у 2021 році сталася низка великих аварій на гірничодобувних підприємствах. У липні стався вибух на шахті шахтоуправління "Покровське", який забрав шість життів. У вересні на окупованій Луганщині обірвалася кліть із гірниками, які підіймалися на поверхню.