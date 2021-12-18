На поверхность живым не подняли: на Львовщине погиб шахтер

Трагедия произошла глубоко под землей.

В шахте "Надежда" в Червоноградском районе Львовской области на глубине более полукилометра обвалилась порода. Был сильно травмирован один горняк — несмотря на усилия медсестры, он умер до того, как был поднят на поверхность.

Об этом сообщает глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Погибшему шахтеру было 35 лет. Он работал в забое, когда на глубине в 544 метра в штреке обвалилась порода. Несмотря на старания двух горноспасательных отрядов и медика, спасти его не удалось.

Шахта находится в селе Сосновка

В шахте "Надежда" добывают уголь. В 2021 году было принято решение закрыть предприятие. Запланированная дата — 30 июня 2022 года. До этого момента шахта продолжает работу, но часть сотрудников сократили.

Шахта "Надежда"

Как и во всей отрасли на этом предприятии есть проблемы с выплатой заработной платы. Погасить задолженность должны до ликвидации ЧАО.

В Украине в 2021 году произошел ряд крупных аварий на горнодобывающих предприятиях. В июле произошел взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское", унесший шесть жизней. В сентябре на оккупированной Луганщине оборвалась клеть с горняками, которые поднимались на поверхность.