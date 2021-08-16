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У Рівному вгодований кіт застряг у бетонній плиті: його діставали рятувальники (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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У Рівному вгодований кіт застряг у бетонній плиті: його діставали рятувальники (фото) Новина оновлена 16 серпня 2021, 18:54
У Рівному врятували кота

16 серпня в Рівному на вулиці Ніла Хасевича кіт застряг в бетонній плиті і не міг самостійно вибратися, довелося викликати рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС в Рівненській області.

За даними рятувальників о 10:30 год. до них звернулися власники тварини і повідомили, що кіт заліз в бетонну плиту і не може самостійно звідти вибратися.

На місце події прибули співробітники рятувальники. Вони за допомогою спеціальних інструментів дістали кота і передали щасливій господині. Тварина не постраждала.

Про те як кіт так опинився і чому застряг - не повідомляється.

Відзначимо, недавно в мережу потрапило веселе відео, як кіт захистив господарів від ведмедя. А в Токіо встановили цифровий щит з величезним нявкаючим котом.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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