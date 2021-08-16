У Рівному вгодований кіт застряг у бетонній плиті: його діставали рятувальники (фото)
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16 серпня в Рівному на вулиці Ніла Хасевича кіт застряг в бетонній плиті і не міг самостійно вибратися, довелося викликати рятувальників.
Про це повідомили в ДСНС в Рівненській області.
За даними рятувальників о 10:30 год. до них звернулися власники тварини і повідомили, що кіт заліз в бетонну плиту і не може самостійно звідти вибратися.
На місце події прибули співробітники рятувальники. Вони за допомогою спеціальних інструментів дістали кота і передали щасливій господині. Тварина не постраждала.
Про те як кіт так опинився і чому застряг - не повідомляється.
Відзначимо, недавно в мережу потрапило веселе відео, як кіт захистив господарів від ведмедя. А в Токіо встановили цифровий щит з величезним нявкаючим котом.
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