Укр

В Ровно упитанный кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
72
В Ровно упитанный кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото) Новость обновлена 16 августа 2021, 18:54
В Ровно спасли кота

16 августа в Ровно на улице Нила Хасевича кот застрял в бетонной плите и не мог самостоятельно выбраться, пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.

По данным спасателей в 10:30 ч. к ним обратились владельцы животного и сообщили, что кот залез в бетонную плиту и не может самостоятельно оттуда выбраться.

На место происшествия прибыли сотрудники спасатели. Они с помощью специальных инструментов достали кота и передали счастливой хозяйке. Животное не пострадало.

О том как животное так оказалось и почему застряло не сообщается.

Отметим, недавно в сеть попало забавное видео, как кот защитил хозяев от медведя. А в Токио установили цифровой щит с огромным мяукающим котом.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет