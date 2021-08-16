В Ровно упитанный кот застрял в бетонной плите: его доставали спасатели (фото)
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16 августа в Ровно на улице Нила Хасевича кот застрял в бетонной плите и не мог самостоятельно выбраться, пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ровенской области.
По данным спасателей в 10:30 ч. к ним обратились владельцы животного и сообщили, что кот залез в бетонную плиту и не может самостоятельно оттуда выбраться.
На место происшествия прибыли сотрудники спасатели. Они с помощью специальных инструментов достали кота и передали счастливой хозяйке. Животное не пострадало.
О том как животное так оказалось и почему застряло не сообщается.
Отметим, недавно в сеть попало забавное видео, как кот защитил хозяев от медведя. А в Токио установили цифровой щит с огромным мяукающим котом.
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