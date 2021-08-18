Машину розірвало навпіл: в Одесі чоловік дивом вижив у страшній аварії (фото і відео)
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В аварії постраждав 15-річний підліток
Під Одесою в районі Гребного каналу на Овідіопольській трасі у середу, 18 серпня, сталася страшна ДТП — після зіткнення двох легковиків одну з них буквально розірвало на частини. В аварії постраждав 15-річний підліток.
Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців винуватцем аварії став водій автомобіля Opel, який виїжджаючи з заправки, не надав перевагу Peugeot, що рухався по головній дорозі.
В аварії постраждав 15-річний пасажир Opel — на нього припав весь удар. З травмами різного ступеня тяжкості його забрали медики "швидкої".
Місцеві Telegram-канали поділилися моторошними кадрами аварії. На відео і фото з місця подій видно, що у червоного Opel відірвало частину кузова. При такій аварії той факт, що водію та пасажиру вдалося вижити — можна назвати дивом. Саме так коментують ДТП користувачі соцмереж.
Варто відзначити, що на Овідіопольській трасі, де і сталося ДТП, спостерігаються страшні пробки. Автодорога P70 в буквальному сенсі заблокована, про що свідчить карта пробок.
Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну трагічну ДТП поблизу Одеси. У селі Зоря у смертельну аварію потрапили співробітники Національної поліції, троє людей загинули на місці.
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