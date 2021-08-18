В аварії постраждав 15-річний підліток

Під Одесою в районі Гребного каналу на Овідіопольській трасі у середу, 18 серпня, сталася страшна ДТП — після зіткнення двох легковиків одну з них буквально розірвало на частини. В аварії постраждав 15-річний підліток.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців винуватцем аварії став водій автомобіля Opel, який виїжджаючи з заправки, не надав перевагу Peugeot, що рухався по головній дорозі.

В аварії постраждав 15-річний пасажир Opel — на нього припав весь удар. З травмами різного ступеня тяжкості його забрали медики "швидкої".

ДТП в районі Гребного каналу під Одесою

Місцеві Telegram-канали поділилися моторошними кадрами аварії. На відео і фото з місця подій видно, що у червоного Opel відірвало частину кузова. При такій аварії той факт, що водію та пасажиру вдалося вижити — можна назвати дивом. Саме так коментують ДТП користувачі соцмереж.

Варто відзначити, що на Овідіопольській трасі, де і сталося ДТП, спостерігаються страшні пробки. Автодорога P70 в буквальному сенсі заблокована, про що свідчить карта пробок.

Карта пробок: Гребний канал, Прилиманське, Одеса

Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну трагічну ДТП поблизу Одеси. У селі Зоря у смертельну аварію потрапили співробітники Національної поліції, троє людей загинули на місці.