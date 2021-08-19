Жарко не буде: якою буде погода в Буковелі на вихідні

Буде хмарно з проясненнями, а місцями невеликий дощ.

Погода в Карпатах на вихідних не буде спекотною. Нагадаємо, що в цьому місяці, завдяки Дню Незалежності України, українці відпочиватимуть чотири дні — з 21 по 24 серпня, тобто з суботи по вівторок.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в суботу, 21 серпня, в Івано-Франківській області прогнозується 23-25 градусів тепла, вночі + 11-13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м.с. Вночі без опадів, а вдень очікується дощ.

Погода в Україні 21 серпня

У неділю, 22 серпня, стовпчики термометрів покажуть + 23-25 градусів, вночі + 11-13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м.с. Без опадів.

У понеділок, 23 серпня, температура спаде на два градуси і досягне вдень + 21-23. Вночі буде + 11-13. Без опадів.

У вівторок, 24 серпня, вдень 21-23 градусів тепла, вночі + 11-13. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Вночі та вдень очікується дощ.

Погода в Україні 24 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця тижня в Україні очікується сонячна погода, і лише в деяких областях дощі.