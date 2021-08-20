Затока, Бердянськ і Кирилівка: яка погода буде на українських курортах в вихідні

Якою буде погода на українських морських курортах на вихідні до Дня незалежності — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".

Невелику літню відпустку, завдяки святу Дню незалежності і довгим вихідним, можна буде провести на узбережжі Чорного або Азовського моря. Але ось погода там в останні дні була не дуже привітною для туристів.

За даними Укргідрометцентру, в Затоці (Одеська область) з 21-24 серпня можна буде ніжитися на сонці — погода без опадів, температура вдень 26-28 градусів, вночі — 15-17 градусів тепла. Вітер південно-східний 3-8 м/с.

У Кирилівці та Бердянську (Запорізька область), згідно з прогнозом місцевих синоптиків, з 20 по 21 серпня очікуються дощі з грозами, а також можливі шквали до 20 м/с.

У неділю вже буде суха погода, без опадів, але з мінливою хмарністю. Температура вдень становитиме 23-28 градусів, а вночі — 12-17 градусів тепла.

З понеділка, 21 серпня, має бути ясно і можна засмагати.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні на День незалежності очікується суха погода, але з короткочасними дощами на заході і півночі країни.