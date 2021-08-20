Слідом за флагштоком у Херсоні покосився його "колега" з Ужгорода

Цей флагшток обійшовся місту у 6,3 мільйона гривень

Підготовка регіонів до Дня Незалежності України знаходиться у найактивнішій фазі, однак далеко не все йде так гладко, як того хотілося б місцевим адміністраціям. Так, після моторошного падіння флагштока у Херсоні, у мережі повідомили, що в Ужгороді похилився нещодавно встановлений 30-метровий флагшток.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомляє місцеве видання Depo.Закарпаття.

Відомо, що 30-метровий флагшток встановили в Ужгороді на площі Хмельницького кілька днів тому. А вже сьогодні очевидці поділилися у мережі фотографією, де чітко видно, що конструкція почала хилитися.

Ось який зараз має вигляд флагшток в Ужгороді:

Похилений 30-метровий флагшток в Ужгороді

Відомо, що 13 серпня на цьому флагштоку мають урочисто підняти Державний прапор, що передбачено у програмі святкування Дня Незалежності на Закарпатті.

У соцмережах люди хвилюються, чи не рухне ця похила конструкція на багатолюдній площі, як це сталося у Херсоні.

Варто зазначити, що за даними з відкритих джерел, встановлення флагштоку в Ужгороді обійшлося місцевій владі у 6,3 мільйона гривень. Їх взяли з міського та обласного бюджетів.

Як повідомляв "Телеграф", у Херсоні найбільший флагшток у регіоні розчавив припаркований поруч автомобіль "Lexus" місцевого чиновника Віталія Караваєва. За дивним збігом обставин, Караваєв відповідав за установку 73-метрової конструкції.