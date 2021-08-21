Посольство США привітало українців з Днем Незалежності піснею українського рок-гурту(відео)
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Пісню заспівали українською мовою.
Американські та українські співробітники посольства Сполучених штатів Америки в Києві з нагоди Дня Незалежності заспівали пісню "Мій друг" гурту Kozak System. Таким чином вони привітали Україну зі святом.
Відео виконання виклали в Instagram.
Пісню виконували Девід Гребенюк, радник з політичних питань та гурт DUCKANDCOVER посольства Сполучених штатів у Києві. У коментарі до відео відзначили, що його зняли на честь дружби між народом України та США.
"Сполучені Штати рішуче підтримують Україну — її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання", — йдеться в повідомленні.
Мій друг, нам з тобою
знов засвітить сонце
ранньою весною!
Нам з тобою, мій друг
зорі вкажуть шлях
у семи морях!
Відзначимо, що більшість співробітників були у вишиванках. Виконання супроводжували кадри відеоряду зі спільних військових навчань.
Раніше "Телеграф" писав, що у США визначились із тим, хто приїде на самміт "Кримська платформа", названі імена. Також важливо — візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених штатів розширився на штат Каліфорнія — зустріч з президентом Америки відклалась на добу.
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