"У нас немає ближче партнера": Україна і США уклали важливий договір по боротьбі з наркоторгівлею

У четвер, 12 серпня, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та аташе з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків при Посольстві США в Україні Тревіс Брукс підписали меморандум про взаєморозуміння. Крім того, аташе відзначив хороші відносини з українськими правоохоронними органами.

Про це 12 серпня повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Так, документ підтвердив взаємовигідне і рівноправне співробітництво прикордонної служби України та Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків США. Обидва управління протидіятимуть транснаціональним злочинам, пов'язаним з незаконним обігом наркотиків.

Підписання документа відбулося в посольстві США.

"Це підтверджує нашу роботу і партнерство в боротьбі з незаконним обігом наркотиків. І особливо приємно, що це сталося в Києві з безпосередніми учасниками від Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків США", - говорить тимчасовий повірений у справах Сполучених штатів Крістіна Квін.

Співпраця передбачає обмін інформацією та проведення спільних операцій, в ході яких копи будуть викривати шляхи відмивання грошей, отриманих з обігу наркотичних засобів, а також виводити на чисту воду корумпованих осіб, які беруть участь в наркотрафіку.

"У нас немає ближчого партнера, ніж Державна прикордонна служба України", - відзначив хороші відносини з українськими правоохоронними органами Тревіс Брукс.

У Держприкордонслужбі також додали, що з початку цього року на кордоні зупинили понад 170 кілограмів наркотиків. Велика частина з них - рослинного походження, а також кокаїн. Основна кількість виявили на морських каналах повідомлення і на кордоні з Росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 липня в Туреччині затримали 4 українських моряки за звинуваченнями у контрабанді наркотиків.

Нагадуємо, що продавець наркотиків в США "спалився", викладаючи в інтернет фото товару на долоні: його знайшли за відбитками пальців.