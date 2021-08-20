Байден визначився, кого відправить в Україну на саміт "Кримської платформи"
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Компанію Гренхольм складуть Крістіна Квін і Ендрю Лайт.
Президент США Джо Байден визначив склад офіційної делегації, яка відвідає Київ для участі в саміті "Кримської платформи" і заходах до Дня Незалежності України.
Про це інформує прес-служба Білого дому.
У повідомленні зазначено, що делегацію очолить міністр економіки США Дженніфер М. Гренхольм.
Компанію їй складуть тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ міністерства енергетики Ендрю Лайт.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що від США саміті Кримської платформи буде присутній міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
Як відомо, ні сам президент Джо Байден, ні віце-президент Камала Харріс приїхати в Україну до Дня Незалежності не зможуть.
Всього в саміті "Кримської платформи" братимуть участь представники понад 40 різних країн і міжнародних організацій.
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