У Кривому Розі після зіткнення з катером відпочивальниця залишилася без руки
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Катер наїхав на жінку, їй гвинтом розірвало руку.
У Дніпропетровській області на воді сталася трагедія — катер збив жінку. В результаті зіткнення постраждала залишилася без руки.
Про це повідомляє видання Інформатор з посиланням на свої джерела.
Інцидент трапився на території турбази в селі Мар’янівка Криворізького району близько 12:30. Жінка плавала в річці і на неї наїхав плавзасіб. Гвинтом катера їй розірвало руку. На місце події прибули медики. Постраждалу доставили в міську лікарню Кривого Рогу. Травмовану кінцівку довелося ампутувати.
Всі причини і обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Запорізькій області катер з туристами зупинився на воді з-за несправності і його початок відносити у відкрите море.
А в Херсонській області на острові Джарилгач потонув батько з дитиною.
Про те, які небезпеки чекають тих, хто купається, читайте у нашій інфографіці: Як вести себе на воді, щоб не потонути і не наражати на небезпеку інших (інфографіка)
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