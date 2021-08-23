У Кривому Розі після зіткнення з катером відпочивальниця залишилася без руки

Катер наїхав на жінку, їй гвинтом розірвало руку.

У Дніпропетровській області на воді сталася трагедія — катер збив жінку. В результаті зіткнення постраждала залишилася без руки.

Про це повідомляє видання Інформатор з посиланням на свої джерела.

Інцидент трапився на території турбази в селі Мар’янівка Криворізького району близько 12:30. Жінка плавала в річці і на неї наїхав плавзасіб. Гвинтом катера їй розірвало руку. На місце події прибули медики. Постраждалу доставили в міську лікарню Кривого Рогу. Травмовану кінцівку довелося ампутувати.

Всі причини і обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Запорізькій області катер з туристами зупинився на воді з-за несправності і його початок відносити у відкрите море.

А в Херсонській області на острові Джарилгач потонув батько з дитиною.

Про те, які небезпеки чекають тих, хто купається, читайте у нашій інфографіці: Як вести себе на воді, щоб не потонути і не наражати на небезпеку інших (інфографіка)