В Кривом Роге после столкновения с катером отдыхающая осталась без руки
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Катер наехал на отдыхающую, винтом разорвало руку.
В Днепропетровской области на воде произошла трагедия — катер сбил женщину. В результате столкновения пострадавшая осталась без руки.
Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на свои источники.
Инцидент случился на территории турбазы в селе Марьяновка Криворожского района около 12:30. Женщина плавала в реке и на нее наехало плавсредство. Винтом катера ей разорвало руку. На место происшествия прибыли медики. Пострадавшую доставили в городскую больницу Кривого Рога. Травмированную конечность пришлось ампутировать.
Все причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Напомним, как сообщал "Телеграф", в Запорожской области катер с туристами остановился на воде из-за неисправности, и его начало уносить в открытое море.
А в Херсонской области на острове Джарылгач утонул отец с ребенком.
О том, какие опасности предостерегают купающихся, читайте в нашей инфографике: Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)
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