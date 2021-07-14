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Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)

Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф

Лето - горячая пора отпусков и отдыха возле воды. Опасность во время купания на водоемах может подстерегать не только тех, кто не умеет плавать и маленьких детей. 

"Телеграф" подготовил 10 правил поведения на водоемах, которые помогут сделать отдых безопаснее. 

купание правила

 

Как вести себя на водоеме:

  • Купаться можно только на специально оборудованных пляжах
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения
  • Находиться в воде нужно не более 15 минут
  • Не заходите в воду во время шторма
  • Не ныряйте в незнакомых местах
  • Не подавайте ложных сигналов опасности
  • Не заплывайте далеко и не плавайте в одиночестве
  • Не приближайтесь к проплывающим лодкам и катерам
  • Не оставляйте детей без присмотра взрослых
  • Не допускайте игры в воде с ограничением движения

Американская педиатрическая система рекомендует при наблюдении за детьми в воде использовать правило купания "на расстоянии вытянутой руки" от взрослого умеющего плавать. 

Как не утонуть этим летом и кто находится в группе риска? Методичка по выживанию

 Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала года на водоемах Украины утонули более 600 человек. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

водоемы, Правила безопасности, Купание.
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