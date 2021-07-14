Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)

Лето - горячая пора отпусков и отдыха возле воды. Опасность во время купания на водоемах может подстерегать не только тех, кто не умеет плавать и маленьких детей.

"Телеграф" подготовил 10 правил поведения на водоемах, которые помогут сделать отдых безопаснее.

Как вести себя на водоеме:

Купаться можно только на специально оборудованных пляжах

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения

Находиться в воде нужно не более 15 минут

Не заходите в воду во время шторма

Не ныряйте в незнакомых местах

Не подавайте ложных сигналов опасности

Не заплывайте далеко и не плавайте в одиночестве

Не приближайтесь к проплывающим лодкам и катерам

Не оставляйте детей без присмотра взрослых

Не допускайте игры в воде с ограничением движения

Американская педиатрическая система рекомендует при наблюдении за детьми в воде использовать правило купания "на расстоянии вытянутой руки" от взрослого умеющего плавать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала года на водоемах Украины утонули более 600 человек.