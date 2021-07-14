Как вести себя на воде, чтобы не утонуть и не подвергать опасности других (инфографика)

Лето - горячая пора отпусков и отдыха возле воды. Опасность во время купания на водоемах может подстерегать не только тех, кто не умеет плавать и маленьких детей.
"Телеграф" подготовил 10 правил поведения на водоемах, которые помогут сделать отдых безопаснее.
Как вести себя на водоеме:
Американская педиатрическая система рекомендует при наблюдении за детьми в воде использовать правило купания "на расстоянии вытянутой руки" от взрослого умеющего плавать.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала года на водоемах Украины утонули более 600 человек.