Напередодні Дня незалежності бойовики "привітали" Україну новими обстрілами, є загиблий

Над українськими землями все частіше літають безпілотники бойовиків.

Проросійські бойовики напередодні Дня Незалежності, 23 серпня обстрілювали позиції українських військових чотири рази. Україна другий день поспіль зазнала безповоротну втрату. В результаті атаки один з українських захисників загинув.

Про це повідомила оперативно-тактична група "Схід".

Режим тиші бойовики порушували біля Водяного Донецької області. За інформацією прес-служби Операції об’єднаних сил в Facebook там вони застосували міномети 120 калібру.

Також обстрілювали позиції українських захисників і біля Мар’їнки. Там ворог скористався автоматичними станковими гранатометами і стрілецькою зброєю.

Крім того, за минулу добу порушення режиму тиші зафіксували у вигляді прольоту безпілотників, так біля Широкиного квадрокоптер віддалено мінував територію, а в Луганській області літав безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Раніше "Телеграф" писав, що загроза вторгнення з Донбасу військ бойовиків і окупантів зберігається — в країні повинні бути готові до нападу агресора.