"Один вдома" по-українськи: в Донецькій області дитина, наздоганяючи батьків, поїхала в незнайоме місто

10-річний хлопчик намагався знайти батьків, але сів не в той поїзд і поїхав з Донбасу до Дніпропетровської області

У Донецькій області днями стався випадок, сюжет якого нагадує другу частину популярного голлівудського фільму "Один вдома". 10-річний житель Донецької області, залишившись в своєму будинку один, вирішив наздогнати батьків на поїзді, але приїхав в інше, незнайоме місто і загубився.

Про це повідомили в управлінні Нацполіціі Донецької області.

Відомо, що перелякану дитину знайшли на станції міста Покровск поліцейські. Хлопчик розповів, що вранці батьки поїхали у справах в смт Васильківка Дніпропетровської області, а його залишили вдома. Дитина вирішила наздогнати дорослих: приїхала на вокзал і сіла у поїзд, правда, не в той. На щастя, історія закінчилася добре: дитину забрали батьки, з якими в поліції провели профілактичну бесіду.

Хлопчик розгубився в незнайомому місті, але йому допомогли поліцейські

Копи ще раз закликають українців при вигляді дітей, які гуляють без дорослих, поцікавитися, де їхні батьки. У разі, якщо малюк загубився або займається бродяжництвом, потрібно не бути байдужим і викликати поліцію.

Нагадаємо, на Закарпатті шукали трьох маленьких дітей, які загубилися.