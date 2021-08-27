Півлітра води за 100 грн: на Говерлі відкрили "магазинчик"
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Багато хто не оцінив такий підхід до використання найвищої точки України.
На Говерлі, куди регулярно піднімаються туристи з усієї України, підприємливі місцеві жителі організували своєрідний "базар".
Про це в Інстаграме написав паблік news_zp.
Автор поста пише, що така стихійна торгівля ведеться не кожен день і багато людей не задоволені її появою. На їхню думку це призведе до засмічення території гори. На думку прихильників торгівлі навіть висока ціна товару — 100 грн за пляшку 0,5 води не скасовує зручності.
У коментарях до посту відзначають, що висока вартість обумовлена складністю доставки товарів на гору.
Знайшлися серед тих, хто прокоментував пост і користувачі торговельних послуг. Дівчина зазначає, що наявність сміття не залежить від існування базару, а від самих людей.
Знайшлися і тек, хто з сарказмом запропонував влаштувати на Говерлі повноцінну точку харчування.
Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський поскаржився на сміття на узбіччях доріг і сказав, що це показує рівень культури громадян і заважає розвитку туризму.
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