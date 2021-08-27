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Півлітра води за 100 грн: на Говерлі відкрили "магазинчик"

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Півлітра води за 100 грн: на Говерлі відкрили "магазинчик" Новина оновлена 27 серпня 2021, 11:38
Стихійна торгівля на вершині Говерли. Фото — Віктор Кулик.

Багато хто не оцінив такий підхід до використання найвищої точки України.

На Говерлі, куди регулярно піднімаються туристи з усієї України, підприємливі місцеві жителі організували своєрідний "базар".

Про це в Інстаграме написав паблік news_zp.

Автор поста пише, що така стихійна торгівля ведеться не кожен день і багато людей не задоволені її появою. На їхню думку це призведе до засмічення території гори. На думку прихильників торгівлі навіть висока ціна товару — 100 грн за пляшку 0,5 води не скасовує зручності.

У коментарях до посту відзначають, що висока вартість обумовлена складністю доставки товарів на гору.

Коментар в Інстаграме
Коментар в Інстаграме

Знайшлися серед тих, хто прокоментував пост і користувачі торговельних послуг. Дівчина зазначає, що наявність сміття не залежить від існування базару, а від самих людей.

Коментар в Інстаграме
Коментар в Інстаграме

Знайшлися і тек, хто з сарказмом запропонував влаштувати на Говерлі повноцінну точку харчування.

Коментар в Інстаграме
Коментар в Інстаграме

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський поскаржився на сміття на узбіччях доріг і сказав, що це показує рівень культури громадян і заважає розвитку туризму.

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