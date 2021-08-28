Рус

Протитанкові гранати, артснаряд і ящик патронів до АК — в центрі Кропивницького знайшли схованку зі зброєю (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Протитанкові гранати, артснаряд і ящик патронів до АК — в центрі Кропивницького знайшли схованку зі зброєю (фото) Новина оновлена 28 серпня 2021, 11:18
Слідство триває — шукають можливих спільників

Особистий арсенал обладнав чоловік з місцевих кримінальних кіл.

Менш ніж місяць після виявлення джерела фінансування бойовиків "ДНР" в Кропивницькому Служба безпеки України в тому ж обласному центрі знайшла схованку зі зброєю.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Арсенал вилучили досить великий — більше тисячі патронів до автомата Калашникова, а також реактивні протитанкові гранати.

Частина знайденої зброї
Частина знайденої зброї

Схрон знайшли в центрі міста в одному з приватних будинків. Цей будинок належить місцевому представнику кримінальних кіл Кропивницького. Власник схованки зі зброєю раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Загальна кількість зброї в схованці:

  • 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26
  • артилерійський снаряд,
  • понад 1 тис. бойових патронів калібру 5,45 мм.
Частина знайденого арсеналу
Частина знайденого арсеналу

Зараз СБУ перевіряє, чи планувалося використовувати зброю для терактів або диверсій в Кіровоградській області. Вилучене озброєння відправили на експертизу. Чоловікові готуються оголосити підозра, його хочуть тримати під вартою в якості запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" писав, що над Харківською областю помітили іноземний безпілотник.

Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
В регіонах
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Бойовики обстрілюють Авдіївку — волонтер (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір