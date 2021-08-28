Протитанкові гранати, артснаряд і ящик патронів до АК — в центрі Кропивницького знайшли схованку зі зброєю (фото)

Особистий арсенал обладнав чоловік з місцевих кримінальних кіл.

Менш ніж місяць після виявлення джерела фінансування бойовиків "ДНР" в Кропивницькому Служба безпеки України в тому ж обласному центрі знайшла схованку зі зброєю.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Арсенал вилучили досить великий — більше тисячі патронів до автомата Калашникова, а також реактивні протитанкові гранати.

Частина знайденої зброї

Схрон знайшли в центрі міста в одному з приватних будинків. Цей будинок належить місцевому представнику кримінальних кіл Кропивницького. Власник схованки зі зброєю раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Загальна кількість зброї в схованці:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26

артилерійський снаряд,

понад 1 тис. бойових патронів калібру 5,45 мм.

Частина знайденого арсеналу

Зараз СБУ перевіряє, чи планувалося використовувати зброю для терактів або диверсій в Кіровоградській області. Вилучене озброєння відправили на експертизу. Чоловікові готуються оголосити підозра, його хочуть тримати під вартою в якості запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" писав, що над Харківською областю помітили іноземний безпілотник.