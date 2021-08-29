У Севастополі лікарі б’ють на сполох через лептоспіроз: люди інфікуються через брудну воду

Крім того, у окупованому Севастополі стрімко зростає кількість хворих коронавірусом

У окупованому Росією Севастополі керівництво "Міської інфекційної лікарні" заявило, що їм вдалося врятувати життя чоловіка з діагнозом лептоспіроз. Найімовірніше, що хворий інфікувався під час купання у річці.

Про це у неділю, 29 серпня, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Керівництво лікарні припускає, що лептоспірозом (гостре інфекційне захворювання, викликане бактерією лептоспіра) пацієнт міг заразитися під час купання у річці Чорна, або іншій водоймі біля гори Гасфорта (поблизу Ялти). Все тому, що стояча чи слабо проточна вода — це основні джерела поширення цього захворювання. Також його переносять щури.

При цьому зазначається, що у Севастополі вже кілька років поспіль з 2014 року фіксують по декілька випадків лептоспірозу, а минулоріч у числі хворих була 11-річна дитина. У зв’язку з цим людей закликають не купатися у річках та озерах півострова.

Як пише Асоціація реінтеграції Криму, саме з цих водойм подають воду населенню Севастополя і це при тому, що через окупаційну владу півострова там повністю відсутні очисні споруди.

Не кращою у Севастополі є ситуація з коронавірусом. Щодня у місті фіксуються по 40-80 нових випадків зараження. Більшість з них російські "туристи". Добова захворюваність у Севастополі є найвищою на одиницю чисельності населення, якщо порівнювати з іншими регіонами РФ. Цей факт також підтвердила "санлікар Криму і Севастополя" Наталя Пеньковська.

До всього вищесказаного, за даними місцевого "Центру крові", у місті значно знизилися запаси крові — не вистачає першої групи та другої групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Севастополі окупанти влаштували дивний перформанс — там балерини бігати навколо військової техніки, чим викликали хвилю критики від користувачів мереж.