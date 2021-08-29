В Севастополе врачи бьют тревогу из-за лептоспироза: люди инфицируются через грязную воду

Кроме того, в оккупированном Севастополе стремительно растет количество больных коронавирусом

В оккупированном Россией Севастополе руководство "Городской инфекционной больницы" заявило, что им удалось спасти жизнь мужчины с диагнозом лептоспироз. Вероятнее всего, больной заразился во время купания в реке.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Руководство больницы предполагает, что лептоспирозом (острое инфекционное заболевание, вызванное бактерией лептоспира) пациент мог заразиться во время купания в реке Черная, или другом водоеме возле горы Гасфорта (вблизи Ялты). Все потому, что стоячая или слабо проточная вода — это основные источники распространения этого заболевания. Также его переносят крысы.

При этом отмечается, что в Севастополе уже несколько лет подряд с 2014 года фиксируют по несколько случаев лептоспироза, а в прошлом году в числе больных был 11-летний ребенок. В связи с этим людей призывают не купаться в реках и озерах полуострова.

Как пишет Ассоциация реинтеграции Крыма, именно из этих водоемов подают воду населению Севастополя и это при том, что из-за оккупационной власти полуострова там полностью отсутствуют очистные сооружения.

Не лучше в Севастополе ситуация с коронавирусом. Ежедневно в городе фиксируются по 40-80 новых случаев заражения. Большинство из них русские "туристы". Суточная заболеваемость в Севастополе является самой высокой на единицу численности населения, если сравнивать с другими регионами РФ. Этот факт также подтвердила "санврач Крыма и Севастополя" Наталья Пеньковская.

Ко всему вышесказанному, по данным местного "Центра крови", в городе значительно снизились запасы крови — не хватает первой группы и второй группы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Севастополе оккупанты устроили странный перформанс — там балерины бегали вокруг военной техники, чем вызвали волну критики от пользователей сетей.