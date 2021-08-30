Розпорошив сльозогінний газ в обличчя лікаря: у Рівному п’яний пацієнт влаштував бійку в лікарні

П’яний чоловік і його дівчина нецензурно висловлювалися на працівників лікарні

У місті Рівне 24-річний раніше судимий чоловік в ніч з 27 на 28 серпня приїхав у стані алкогольного сп’яніння з різаними руками в центральну міську лікарню і розпорошив лікарю в обличчя сльозогінний газ.

Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє поліція Рівненської області на сторінці в Facebook.

За даними правоохоронців, вони отримали повідомлення про подію близько 10:15 ранку 28 серпня.

Потерпілий від п’яного пацієнта 45-річний черговий лікар розповів, що чоловік прийшов не сам, а зі своєю 21-річною подругою, яка також була п’яною.

Відомо, що попередньо в лікарню пару привезли медики швидкої допомоги, оскільки ті зателефонували та попросили про допомогу.

Після приїзду до медичного закладу молоді люди почали неадекватно себе поводити та нецензурно виражатися на працівників лікарні.

Після цього чоловік дістав балончик зі сльозогінним газом і пирснув його в обличчя лікаря, в результаті чого той отримав опіки очей.

Як повідомляють у поліції, зловмисник вже не раз притягався поліцією за різні злочини — крадіжки, обіг наркотиків, а також бійки.

Начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба заявив, що за скоєне в лікарні чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після ЛГТБ-прайду в Одесі в неділю, 29 серпня, невідомі напали на правоохоронців, в результаті чого постраждали 29 осіб. Співробітники поліції отримали тілесні ушкодження, а також опіки очей, адже зловмисники розпилили сльозогінний газ.

Нагадуємо, що 14 серпня під час протестів "Національного корпусу" під Офісом президента, працівники поліції застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.