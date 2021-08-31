На Рівненщині медики “швидкої” повернули до життя півторарічну дівчинку після клінічної смерті

Реанімаційні заходи тривали півтори години

У Рівненській області медики "швидкої" реанімували дівчинку віком 1 рік та 2 місяці, яка пережила клінічну смерть. Реанімаційні заходи тривали півтори години і закінчилися успішно.

Про це у вівторок, 31 серпня, повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що на лінію 103 ввечері 30 серпня звернулася жителька міста Дубно. За словами жінки, у її дитини піднялася температура до 39 °C, а шкіра посиніла.

Бригада "швидкої" вирушила на виклик. Матір дівчинки віком 1,2 роки повідомила, що протягом дня у дитини піднімалася температура і вона намагалася її збити самостійно, але о 20:55 у дівчинки зупинилася серцева діяльність.

Реанімаційні заходи тривали півтори години і медикам "швидкої" таки вдалося повернути дитину до життя. Після цього її госпіталізували з діагнозом "стан після клінічної смерті".

Зазначається, що дівчинка доглянута і повністю відповідає фізичному розвитку відповідно віку. Нарікань на сім’ю також немає.

На Рівненщині медики реанімували дитину після клінічної смерті

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